2021/01/09 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن متعهدو مسجد حسينية قصر الزهراء، السبت، إغلاقه وفق أوامر صدرت من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية قصة المنبر المرصع بالذهب.

وأظهر مقطع مصور تابعه "ناس"، (9 كانون الثاني 2021)، القائمين على المسجد وهم يعلنون "امتثالهم" لتوجيهات الصدر، لكنهم طالبوا الصدر بتشكيل لجنة لمتابعة حقيقة القصة ورفع الظلم عنهم.

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، اعتماد منبر مرصّع بالذهب في حسينية افتتحت مؤخراً بأنه "جريمة شنعاء بحق التسيّع والمذهب".

وقال الصدر في تدوينة نشرها بخط يده وتابعها "ناس"، (9 كانون الثاني 2021)، إن "هذه جريمة شنعاء بحق التشيع والمذهب لذا وجب على أهل الحسينية اتلاف ذهب المنبر فوراً وتوزيعه على الفقراء، كما عليهم غلق الحسينية حتى شهر رمضان القادم وامام الاشهاد وبحضور جماهيري حاشد، وعلى المؤمنين دعم هذا القرار والا فسيتم التعامل معهم بطرق شرعية أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو من حسينية ’منبر الذهب’.. ورسالة إلى مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو من حسينية ’منبر الذهب’.. ورسالة إلى مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).