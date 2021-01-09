الانبار تشهد اكبر استعراض عسكري منذ الحرير بمناسبة عيد الشرطة

2021/01/09 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

شهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار ، السبت، اكبر استعراض عسكري بمناسبة عيد الشرطة الـ 99 بحضور قيادات امنية رفيعة المستوى .

وقال مصدر امني في تصريح لوكالة لـ/المعلومة/ ان ” مقر قيادة شرطة الانبار السابق وسط مدينة الرمادي شهد اكبر استعراض عسكري منذ تحرير مدن الانبار من ارهابي داعش لقوات الشرطة المحلية بمناسبة عيدهم الـ 99 بحضور عدد كبير من القيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في الانبار “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” الاستعراض تخللته فعاليات عسكرية برزت دور القوات الامنية في التصدي للمجاميع الارهابية فيما قدمت مجاميع اخرى صور من تلاحم ابناء الشعب الواحد من خلال احاديث من قبل المشاركين بينت مدى التلاحم بين ابناء الشعب الواحد “.

وبين ان” الاحتفالية بعيد الشرطة جسدت دور القوات الامنية في التصدي لعناصر عصابات داعش الاجرامية وتضحياتهم من اجل تحرير كافة محافظة العراق من دنس مجرمي داعش ،موضحا ان” الاستعراض جرى وسط اجراءات امنية مشددة “.



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