2021/01/09 | 14:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت هيئة الإستثمار الوطنية، اليوم السبت، رفع سعر الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني، فيما أكدت عدم وجود انعكاسات مالية لقرار تغيير سعر صرف الدولار.وقالت الهيئة في بيان، انه “انتشرت خلال هذه الايام، في مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن نية هيئة الاستثمار الوطنية تغيير أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية”.وأوضحت رئيسة الهيئة حسب البيان، أن “اي قرار برفع سعر الوحدات السكنية في بسماية لن يصدر عن الهيئة، سواء التي تم بيعها أو المنفذة حديثاً، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وبينت، أن “تكلفة الجزء الحالي من المشروع و المكون من 35 الف وحدة سكنية قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من هيئة الاستثمار عن رفع سعر الوحدات السكنية في بسماية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من هيئة الاستثمار عن رفع سعر الوحدات السكنية في بسماية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من هيئة الاستثمار عن رفع سعر الوحدات السكنية في بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).