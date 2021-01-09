اسعار الذهب والدولار امام الدينار العراقي في اسواق بغداد

2021/01/09 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق

البورصة الرئيسية والأسواق المحلية،

اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021).

وسجلت بورصة الكفاح 143.600 دينار مقابل 100

دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف

ليوم الخميس الما

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