الهجرة تعلن عودة أكثر من ثلاثة آلاف نازح طوعياً الى مناطقهم في نينوى (صور)

2021/01/09 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت،

عن عودة 3261 نازحا كدفعة جديدة من مخيمات

السلامية في محافظة نينوى الى مناطق

سكناهم الاصلية ، ضمن خطة الطوارئ التي

تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.

وقال مدير عام دا

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