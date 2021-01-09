فقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية بعد إقلاعها من جاكرتا

2021/01/09 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام اندونيسية، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، بفقدان الاتصال بطائرة ركاب إندونيسية تابعة لشركة (سريويجايا) بعد إقلاعها من جاكرتا.

وذكرت، أن "فقدان الاتصال بالطائرة جاء بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، اليوم، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية".

وبدورها، قالت شركة "طيران سريويجايا"، في بيان إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلا بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي بيان.

وأكدت وزارة النقل الإندونيسية أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة.

والطائرة التي انقطع الاتصال بها تقل 50 شخصا على الأقل وهي من نوع "بوينغ 737-500".

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