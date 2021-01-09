صحة كربلاء تعلق بشأن إمكانية إعادة صلاة الجماعة مع انخفاض أرقام كورونا بالعراق

2021/01/09 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

أكدت دائرة صحة محافظة كربلاء استمرار خطر فايروس كورونا وعدم زواله بالرغم من معدلات الإصابات المنخفض جداً.

مدير قسم الصحة العامة في المحافظة كرار العباسي، قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي يشهد انخفاضاً كبيراً في معدل الاصابات وبشكل كبير جداً مع ملاحظة انخفاض الوفيات وهذا أمر جيد، إلا أن ذلك لا يعني زوال خطر فايروس كورونا مطلقا".

وأضاف، أن "الفيروس لا زال خطراً، خصوصا مع ظهور (كوفيد 20) والذي يعد فتاكاً، لذلك فان إجراءات الوقاية يجب أن تستمر".

وتابع العباسي: "اما بخصوص الموقف من التجمعات أياً كانت، دينية او اجتماعية، فهي لازالت تشكل خطراً إن لم تراعَ فيها الاجراءات الوقائية والتباعد، لذلك فان موضوع إعادة صلاة الجماعة من عدمه، لا يتعلق بالصحة وانما بالجهة الدينية ثانيا دور الصحة هو إلزام القائمين على اتباع الاجراءات الوقائية".

وكانت بيانات فيروس كورونا قد سجلت، خلال الأيام الأخيرة، انخفاضاً بالإصابات والوفيات، لكن ذلك لم يمنع وزارة الصحة من تجديد تحذيراتها من التهاون بالإجراءات الوقائية، في بيان أصدرته صباح اليوم.

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