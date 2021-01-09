2021/01/09 | 14:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف النائب السابق، قائممقام قضاء سنجار الحالي، المهندس، محما خليل قاسم علي عن ان "حالات الانتحار للايزيديين في مخيمات النزوح وصلت خلال السنوات الماضية الى الان الى اكثر من 250 حالة انتحار، مشيرا الى ان الاسبوع الحالي شهد اربع حالات انتحار، اخرها لفتاة انتحرت في مخيمات النزوح".ووجه علي آغا في بيان نداء استغاثة الى الحكومة العراقية وكل الشرفاء في العالم "بانقاذ ما تبقى من الايزيديين، بتطبيع الاوضاع في سنجار، وقيام الحكومة بواجباتها الدستورية القانونية تجاه جميع ابناء الشعب العراقي وبالاخص اهالي سنجار وانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها، والتي انعكست سلبا على نفسيتهم ونتج عنها حالات انتحار كثيرة جدا".واشار الى ضرورة تطبيع الاوضاع في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وانهاء السلاح المنفلت وغياب القانون وانهاء ظواهر الخطف التي يتعرض لها الاهالي، فضلا عن المقابر الجماعية، ودمج الناجيات مع المجتمع وتعويض الضحايا، وتوفير الامن والخدمات"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام سنجار :حالات الانتحار للايزيديين في مخيمات النزوح وصلت الى اكثر من 250 حالة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام سنجار :حالات الانتحار للايزيديين في مخيمات النزوح وصلت الى اكثر من 250 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).