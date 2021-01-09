فقدان الاتصال بطائرة بوينغ 737 بعد إقلاعها من جاكرتا

2021/01/09 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام محلية إن الاتصال انقطع بإحدى طائرات شركة "سريويجايا" بعد إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم السبت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.

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