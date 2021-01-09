2021/01/09 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ابابيل نيوز/ السليمانية… أفاد مسؤول طبي في السليمانية، اليوم السبت، بأن ضابطاً في قوات البيشمركة برتبة عقيد واثنين من افراد عائلته اصيبوا بإنفجار في قضاء “سيد صادق” التابع للمحافظة.وذكر أوميد علي مدير مستشفى “شار” في السليمانية، في تصريح، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “انفجاراً لم تُعرف طبيعته وقع مساء امس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة عقيد بالبيشمركة واثنين من أفراد عائلته بإنفجار في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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