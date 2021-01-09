جليل زيدان: الزوراء استغنى عني بطريقة مهينة

2021/01/09 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد الحارس الدولي السابق جليل زيدان، ان طرؤيقة انهاء عقده مع نادي الزوراء لم تكن لائقة باسمه وتأريخه، مبيناً ان النادي استغنى عنه بطريقة مهينة.

وقال زيدان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة الزوراء لم تتعامل باحترافية في مسألة انهاء عقدي مع الفريق، كوني حضرت الوحدة التدريبية وغادرت الى المنزل دون ابلاغي بخبر الاستقالة”.

واوضح بالقول، “علمت خبر استقالتي عن طريق وسائل الاعلام، للأسف هذا التصرف يعتبر اهانة لي ولمشواري الكروي ولا يليق بأسمي وتأريخي”.

يذكر ان الزوراء قرر الاستغناء عن خدمات زيدان بعد تعاقده مع كادر تدريبي جديد بقيادة راضي شنيشل.



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