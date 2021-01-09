انصار الصدر يغلقون حسينية قصر الزهراء ويفككون المنبر الذهبي

2021/01/09 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اغلق اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، حسينية قصر الزهراء في منطقة الكاظمية ببغداد، بعد توجيهات الصدر بأغلاقها وتفككيك المنبر الذهبي.

واظهر مقطع فيديو احد الاشخاص وهو يؤكد انه “تم الاتفاق على اغلاق حسينية قصر الزهراء في الكاظمية بناء على توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبارا من اليوم وحتى الى رمضان المقبل”.وتابع ان “الموقف الان بيد الصدر”.فيما نشرت صورا تظهر البدء بتفكيك المنبر الذهبي في الحسينية.

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