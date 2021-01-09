2021/01/09 | 14:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرخ ينفي تسمية مدرب لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/09 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ ينفي تسمية مدرب لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ ينفي تسمية مدرب لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).