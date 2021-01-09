تسجيل نحو 6 الاف اصابة و82 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

2021/01/09 | 14:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 5924 اصابة و 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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