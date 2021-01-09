2021/01/09 | 14:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} أفادت وكالة الاستخبارات، العاملة بوزارة الداخلية، السبت، بإلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لعصابات داعش في صلاح الدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة دواعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على ثلاثة دواعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).