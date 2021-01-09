اللجنة المالية توضح بشأن القراءة الاولى لمشروع الموازنة وتغيير سعر الدولار

2021/01/09 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

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اكد عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد، السبت، ان مجلس النواب سيقوم بالقراءة الاولى لمشروع الموازنة العامة لعام 2021 مساء اليوم، ولن يتخذ اي قرار بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وفي تصريح لموقع ان ار تي عربية، قال رشيد، اليوم (9 كانون الثاني 2021)، ان "جلسة البرلمان ستبدأ في الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت العاصمة بغداد".

واضاف رشيد، في تدوينة على فيسبوك ان "جلسة البرلمان ستقتصر على قراءة مشروع الموزانة ولن يتخذ اي قرار بشأن تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار".

واوضح، ان " لا يستطيع مجلس النواب اجراء اي تغييرات بشأن ما ورد في مشروع الموازنة لتحديد سعر صرف ورقة الـ 100 دولار بـ 145000 الف دينار و سعر برميل النفط الخام بـ 42 دولارا.

وتابع، ان "خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، توفر للحكومة نحو 23 تريليون دينار وليس من مصلحة الحكومة رفع سعر صرف الدينار".

واشار الى ان اجراء اي تغيير في سعر صرف الدولار والنفط سيقوض مشروع قانون الموازنة ويزيد من العجز المالية ولا تستطيع الحكومة معالجته.

وبين، ان "ما يحدث في الاسواق المحلية هو محاولة البعض القيام بمضاربات لتقويض استقرار الدينار".

وقال ايضا، ان "البنك المركزي تبيع الان ورقة الـ 100 دولار بـ 145000 الف دينار لصالح الحكومة، واجراء اي تغيير في سعر صرف الدولار سيثير ازمة كبيرة في الاسواق المحلية، لذا فمن الصعب جدا القيام بتعديل سعر صرف الدولار امام الدينار في الوقت الحالي.





ا.ح

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