ترامب يشن هجوما على “تويتر” بعد اغلاق حسابه

2021/01/09 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تجميد حسابه في “تويتر” بشكل دائم، وأكد أن هذا الإجراء لن يجعله يصمت.وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض وظهر كذلك على “تويتر” قبل أن يتم حذفه على الفور من قبل “تويتر”: “لا يمكنك إجبارنا على السكوت!”.وأضاف ترامب في البيان: “لقد توقعت أن يحدث […]

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