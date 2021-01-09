دولة تعلن استعدادها لانقاذ البشرية من كورونا.. وتستعرض اسلحتها لذلك

2021/01/09 | 14:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قال ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لإنقاذ البشرية بلقاحين مضادين لفيروس كورونا ابتُكِرا في بلاده.

وأوضح بأن “الهند اليوم تعد، في مجال كورونا، من بين البلدان ذات معدلات الوفيات الأدنى ومعدلات التعافي الأعلى عبر العالم”، على حد تعبيره، مضيفا:” الهند مستعدة اليوم لحماية البشرية ليس بلقاح واحد فحسب مضاد لكورونا، بل بلقاحين من صنع هندي”.

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