2021/01/09 | 14:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الدوحة-(أ ف ب) – أعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما، حسبما أعلنت مصادر قطرية لوكالة فرانس برس.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران.
وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح المعبر الحدودي بين السعودية وقطر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران.
وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح المعبر الحدودي بين السعودية وقطر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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