2021/01/09 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة-(أ ف ب) – أعادت قطر والسعودية صباح السبت فتح المعبر البري الحدودي بينهما، حسبما أعلنت مصادر قطرية لوكالة فرانس برس.وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران.وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة فتح المعبر الحدودي بين السعودية وقطر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة فتح المعبر الحدودي بين السعودية وقطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).