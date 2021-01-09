ترميم قبور شهداء البيشمركة في كرميان

2021/01/09 | 14:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن مركز تنظيمات 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، حملة لترميم قبور شهداء البيشمركة في منطقة كرميان شرقي خورماتو.

وقال كريم شكر مسؤول المركز: ان الترميم شمل جميع مقابر شهداء البيشمركة المتواجدة في قرى منطقة كرميان حيث تم صبغ هياكل القبور من جديد وأعادة كتابة أسماء الشهداء ومكان وتاريخ أستشهادهم، مؤكدا ان شهداء البيشمركة لهم علينا حق، لذا وجب القيام بهذا العمل كجزء وفاء لهم وأيضا لعوائلهم.

واضاف: ان عشرات من مقابر شهداء البيشمركة في المنطقة، من الذين أستشهدوا في المعارك التي خاضوها ضد النظام المباد من المنطقة ومناطق أخرى من كوردستان.

PUKmedia عمر اواره

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