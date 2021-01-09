بيلوسي تبحث مع البنتاغون منع ترامب من شن ضربات نووية

2021/01/09 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؛ إنها تسعى لمنع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب “المختل”، من ارتكاب أي عمل عدائي عسكري، بما في ذلك توجيه ضربة نووية.جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة “سي أن أن” بحسب خطاب أرسلته إلى أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس.وقال بيلوسي؛ إنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان …

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