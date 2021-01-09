نائب: البرلمان سيعرض الموازنة للقراءة الاولى غدا

2021/01/09 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد عضو مجلس النواب يونادم كنا، السبت، ان مجلس النواب سيعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ للقراءة الاولى يوم غد الاحد.

وقال كنا في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “جدول اعمال مجلس النواب ليوم غد لن يتضمن اي قوانين غير نقاش الموازنة”.

واضاف ان “مجلس النواب سيعرض قانون الموازنة للقراءة الاولى يوم غد الاحد”، مبينا ان “الاستقطاعات من الرواتب ستشمل الدرجات الخاصة فقط ولن يصل الوظائف الصغيرة”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء الماضي، ان حديث الحكومة عن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 بانها اصلاحية واهم وغير دقيق.



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