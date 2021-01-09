رضائي ينضم الى دهقان والخميني في قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

2021/01/09 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الإيراني عن عزم القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قالت صحيفة إعتماد المحسوبة على التيار الإصلاحي، ان رضائي الذي يشغل حاليا منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد، أبلغ المقربين منه برغبته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثامن عشر من حزيران المقبل، بعد عدة مشاورات أجراها مع مسؤولين إيرانيين.

وضمت قائمة المرشحين الذين أعلنوا لغاية الان نيتهم خوض السباق الرئاسي، كلا من حسن دهقان مستشار المرشد للشؤون العسكرية، وحسن الخميني حفيد مؤسس النظام الإيراني.

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