2021/01/09 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي عشرة أطفال حديثي الولادة حتفهم في حريق هائل اندلع في مستشفى حكومي غربي الهند

وذكر طبيب هندي أنّ الحريق اندلع في وحدة رعاية حديثي الولادة المرضى مبينا ان الطاقم تمكن من انقاذ سبعة أطفال كانوا في الوحدة لكنه لن يتمكن من الوصول إلى العشرة الآخرين الذين فارقوا الحياة.

وفيما اكدت الجهات المعنية ان سبب الحريق لم يعرف بعد، أمرت السلطات بإجراء تحقيق فوري في الكارثة الأخيرة للتأكد من اجراءات السلامة في المستشفيات الهندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في مستشفى هندي يودي بحياة 10 من الاطفال حديثي الولادة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في مستشفى هندي يودي بحياة 10 من الاطفال حديثي الولادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).