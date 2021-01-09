القبض على عصابة نفذت 17 عملية تجارة بالأعضاء البشرية في واسط

2021/01/09 | 14:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في واسط، القبض على ثلاثة متهمين بالمتاجرة في الأعضاء البشرية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ان المتهمين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية معهم بقيامهم بسبع عشرة عملية لتجارة الأعضاء البشرية في محافظة واسط، فضلاً عن كونهم ضمن شبكة إجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد.

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