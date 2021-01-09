2021/01/09 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نفى رئيس نادي الكرخ، يوم السبت، الانباء التي تسربت من المكتب الاعلامي للنادي بتسمية المدرب ثائر احمد مدربا لكرة الكرخ.وقال شرار حيدر، “ننفي ما تداولته بعض وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي، تسمية ثائر احمد مدربا للفريق خلفا للراحل كريم سلمان”.وأضاف أن “احد كوادر مكتب النادي الاعلامي سرب الخبر الخاطئ الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نادي الكرخ ينفي تسمية مدرب لفريقه المركز الخبري الوطني.

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