2021/01/09 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراقيين يقدّرون عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات وزارة الداخلية،.وقال في كلمة خلال احتفالية عيد الشرطة العراقية 99 وتخرج الدورة التأهيلية 27 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري،واستعراض قطعات وزارة الداخلية بهذه المناسبة ان شهداء الداخلية هم شهداء العراق ورموزه، وسنقف كعراقيين كل يوم مقدّرين تلك التضحيات التي قادت الى حماية العراق وتحرير أرضه من براثن عصابات داعش الإرهابية./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي :العراقيون يقدّرون عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي :العراقيون يقدّرون عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).