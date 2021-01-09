يتصدرها رونالدو وميسي.. قائمة أفضل الهدافين في القرن الـ21

2021/01/09 | 15:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “iffhs”، قائمة أفضل الهدافين في العقود الثلاثة الماضية من القرن الـ21 (2001 -2020).وتصدر مهاجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائمة برصيد 756 هدفا، متبوعا بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 715 هدفا مع برشلونة ومنتخب بلاده.واحتل المهاجم المخضرم لنادي ميلان، السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، المركز الثالث […]

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