2021/01/09 | 15:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة المسابقات بالدوري الإسباني تأجيل مواجهة ريال مدريد التي تجمعه مع نظيره ريال سوسيداد ضمن منافسات دوري السيدات.

وكان من المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد ضمن منافسات دوري السيدات، غد الأحد.

وحسب ما ذكره بيان ريال مدريد الرسمي أن العاصفة التي تضرب إسبانيا كلها خلال هذه الأيام أجبرت رابطة الدوري على تأجيل المباراة.

وتابع البيان : من المقرر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة التي تأجلت بسبب الظروف الجوية الى أقرب وقت فور إثبات كل الظروف التي تسمح بإقامتها”.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره لوغرونيو، في الرابع والعشرين من يناير ضد على ملعب سيوداد ديبورتيفا دي فالديبيباس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الليغا بسبب سوء الاحوال الجوية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الليغا بسبب سوء الاحوال الجوية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الليغا بسبب سوء الاحوال الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).