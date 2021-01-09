حكم قضائي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ قرار يهدف إلى تغيير شكل نظام اللجوء الى اميركا

2021/01/09 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القضاء الأميركي قرارا بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ قرار يتعلق بوضع قيود على الأحقية في اللجوء إلى الولايات المتحدة.

وأكد القاضي جيمس دوناتو، صدور أمر يهدف إلى منع تنفيذ القرار الصادر من إدارة ترمب في الحادي عشر من الشهر الماضي والهادف الى تغيير شكل نظام اللجوء الى اميركا ويضع قيودا على الأحقية في اللجوء بالنسبة للمهاجرين.

وسعت جهتان مختصتان بالدفاع عن حقوق المهاجرين إلى إيقاف القرار ومنع تنفيذه وتقويضا لمساعي تبذلها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة لترسيخ سياساتها المتشددة إزاء الهجرة إلى الولايات المتحدة.

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