غراهام يبدي استغرابه من إيقاف حاسب ترمب في تويتر والسماح للخامنئي بالتغريد

2021/01/09 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، استغرابه من اقدام موقع تويتر على اغلاق حساب الرئيس ترمب، في وقت يسمح فيه الموقع للمرشد الإيراني بالتغريد.

وقال غراهام في سلسلة تغريدات، إن السماح لخامنئي بالتغريد عبر تويتر ومنع ترمب من ذلك يشي بالكثير حول من يدير المنصة، لافتا الى ان قرار تويتر بحظر الرئيس ترمب من التعليق بشكل نهائي خطأ جسيم على حد وصفه، في حين دعا غراهام الكونغرس الى معاملة شركات التقنية الكبرى بنفس الأساس القانوني المتبع مع باقي الشركات.

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