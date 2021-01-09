التربية توضح بشأن حذف مواد دراسية من الامتحانات الوزارية والتمهيدية

2021/01/09 | 15:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة التربية، السبت، موافقة اللجنة الدائمة للأمتحانات على حذف بعض المواد الدراسية من الامتحانات الوزارية والتمهيدية المؤهلة للإمتحان النهائي للمتقدمين على الامتحان الخارجي.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح خاص لموقع ان ار تي عربية، ان "وزارة التربية كانت لديها رؤيا بأن يكون الدوام ليومين على الاقل في الاسبوع الواحد اي (يومين تقليدين)"، مبينا ان "قرارات الدوام في المدارس تتعلق بقرارات خلية الازمة التي قررت ان يكون دوام التلاميذ والطلاب ليوم واحد في الاسبوع".

واضاف، انه "رغم انخفاض اعداد الاصابات بكورونا فهناك لجان من وزارتي التربية والصحة تزور المدارس لأخذ العينات والفحوصات من التلاميذ والطلبة والكوادر التدريسية في المؤسسات التربوية من اجل معرفة اعداد الاصابات".





واوضح، ان " اللجنة الدائمة للأمتحانات اصدرت كتابا لحذف بعض المواد الدراسية من الامتحانات الوزارية والتمهيدية المؤهلة للإمتحان النهائي للمتقدمين على الامتحان الخارجي".

واشار الى انه "بالنسبة للمتقدمين على الامتحان الخارجي فأن هذه المواد لا تدخل في الامتحانات، امام بالنسبة للطلبة المنتظمين في الدوام (السادس الابتدائي- الثالث متوسط – السادس الاعدادي) فهذه المواد تدرس خلال السنة الدراسية ويتم الاختبارات فيها وتعد اساسا في السعي السنوي المؤهل للإمتحانات الوزارية، لكن عند التأهل للإمتحانات الوزاري، فإن الطالب او التلميذ لا يؤدي الاختبار في هذه المواد الدراسية".

ا.ح

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