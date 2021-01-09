الخارجية تستغرب من قرار الخزانة الأمريكيّة بحق الفياض

2021/01/09 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

اعربت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن استغرابها من قرار الخزانة الامريكية بحق رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "تُعرِبُ عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ فالح الفيّاض رئيس هيأة الحشد الشعبيّ"، مؤكدة ان "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة".

واشارت الى انها "ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".

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