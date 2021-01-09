وزارة الخارجية تستغرب فرض عقوبات اميركية على الفياض

2021/01/09 | 15:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض “مفاجئة غير مقبولة”.وأبدت الوزارة في بيان، استغرابها إزاء القرار، قائلةً إنه “مفاجأة غير مقبولة”.وأكدت الخارجية العراقية أنها “ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة […]

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