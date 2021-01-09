صحة الاقليم: تسجيل 962 حالة شفاء جديدة من كورونا

2021/01/09 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 962 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "318"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



فحوصات: (3773 فحوصات جديدة)

• (816) اربيل

• (467) السليمانية

• (2465) دهوك

• (0) حلبجة

• (17) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (139 اصابات جديدة)

• (6) اربيل

• (8) السليمانية

• (124) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (962 حالة شفاء جديدة)

• (351) اربيل

• (187) السليمانية

• (330) دهوك

• (0) حلبجة

• (43) كرميان

• (51)رابرين

4.



الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (0) اربيل

• (2) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 971895 (338389 اربيل ، 207753 السليمانية، 418414 دهوك، 7339 حلبجة)

الاصابات 104334 (36454 اربيل ، 30103 السليمانية، 34670 دهوك، 3099 حلبجة )

الشفاء 79002 (28183 اربيل ، 22674 السليمانية، 25190 دهوك، 2955 حلبجة)

تحت العناية الصحية 21914 ( 7356 اربيل ، 5763 السليمانية، 8794 دهوك، 1 حلبجة)

الوفيات 3418 (915 اربيل ، 1666 السليمانية، 694 دهوك، 143 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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