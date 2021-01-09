جثمان مراسل PUKmedia شهاب عثمان يعود الى كوردستان

2021/01/09 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يصل يوم الاثنين المقبل، جثمان الكاتب والصحفي والبيشمركة، مراسل PUKmedia" شهاب عثمان" الى مطار السليمانية الدولي قادما من المانيا.

وستقام مراسيم تشييع جثمان المناضل في صفوف اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني شهاب عثمان في تمام الساعة التاسعة من نفس اليوم، بجامع " احمد حاجي علي" صوب مثواه الاخير في مقبرة شيخ محي الدين.

وكانت المنية قد وافت، الاحد، الكاتب والصحفي والبيشمركة العتيد "شهاب عثمان"، متأثرا باصابته بفايروس كورونا باحد مستشفيات المانيا.

كان الراحل شهاب عثمان، من المراسلين النشطاء لـ PUKmedia واعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، مواظبا، ودون انقطاع، على رفد الصحافة الكوردية باحدث الاخبار والنشاطات وخاصة للجالية الكوردية في المهجر، تاركا بصمة بارزة.

الراحل شهاب عثمان، هو شقيق شهيد القلم واعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، كريم عثمان الذي غُيب خلال احداث 31 آب 1996 باربيل .

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