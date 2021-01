2021/01/09 | 15:55 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد كرة القدم العراقي شامل كامل يوم السبت ان الهيئة قررت ان يكون مدرب المنتخب الاولمبي المقبل اسباني الجنسية .وقال كامل ، ان مدربا إسبانيا هو من سيقود منتخبنا الاولمبي ، مبيناً انه يعمل حاليا مدربا لمنتخب شباب الصين .واضاف ان اتصالات اجريت معه بعد إلغاء بطولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة : سنتعاقد مع مدرب إسباني لقيادة المنتخب الأولمبي

