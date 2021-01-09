2021/01/09 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ فالح الفيّاض، فيما تعهدت بم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستغرب قرار الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستغرب قرار الخزانة الأمريكيّة بحقِّ الفيّاض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).