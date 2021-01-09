الجبهة العراقية رداً على استهداف “ابو مازن” لأحد قياداتها: لن نتعامل بسياسة التسقيط

2021/01/09 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتبرت الجبهة العراقية، اليوم السبت (09 كانون الثاني 2021)، محاولات بعض مَن وصفتهم بـ "المفلسين والمتصيدين بالماء العكر" للمساس برموز الجبهة واعضائها هي "محاولات رخيصة" من تلك الأطراف للتغطية على فشلها، وشعورها الواضح بانتهاء دورهم بعد انكشاف صفقاتهم المشبوهة امام الشعب العراقي.

وذكرت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محاولات المدعو أبو مازن استهداف عضو الجبهة والقيادي فيها جاسم الجبارة، بسبب أو دون سبب هي جزء من تخبطات اعداء الشعب العراقي في محاولة يائسة لخلط الأوراق والتغطية على الفساد الذي ازكم الانوف في محاولة لاستمالة الجماهير".

وبيّن البيان، أن "تلك المحاولات المستهلكة لم تعد تنطلي على القاصي والداني، لأن الشعب العراقي عموما وابناء محافظة صلاح الدين خصوصا، أصبحوا على قناعة كاملة بمن كان معهم في مواجهة مشاكلهم وتحدياتهم، ومن استولى على ثرواتهم واوصلهم الى حافة الهاوية طيلة السنوات السابقة".

وأضافت الجبهة، أنها "كانت وما زالت وستبقى المدافع الاول عن حقوق المواطنين والمتصدي الاول الى مافيات الفساد، التي اوصلت البلد الى ما هو عليه من حالة إفلاس وبنوا عروشهم على اطلال الأبرياء".

وأشارت إلى أن "سياسة التسقيط لن تكون الورقة التي تتعامل معها الجبهة، بل سيكون ما نقدمه للجماهير من حقوق وخدمات هي المعيار في تعاملنا مع الوضع العام بالبلاد، وكما سعينا ونسعى لإصلاح الواقع التشريعي واجتثاث رموز الفساد ممن باعوا المحافظات العراقية عموما والمحررة خصوصا وسرقوا مقدراتها".

واكدت الجبهة، أن "استهداف اعضاء الجبهة دون وجه حق من اي طرف، هو استهداف لكل اعضائها ولبرنامجها الوطني وهو الامر الذي لن نسمح به او نسكت عنه".

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