العراق يعرب عن استغرابه من قرار الخزانة الأمريكية بشأن رئيس هيأة الحشد

2021/01/09 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت (09 كانون الثاني 2021)، بياناً بشأن فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تُعرِبُ عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبيّ".

وأضاف البيان: "إذ نؤكِّدُ أنَّ القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة، نُشيرُ إلى أنَّ الوزارةَ ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".

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