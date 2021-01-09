2021/01/09 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عبرت وزارة الخارجيّة عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبيّ.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" نعرِبُ عن إستغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ السيد فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبيّ"وأكِّدُت:" أنَّ القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة، مشيرة إلى أنَّ الوزارةَ ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيّة تعبر عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجيّة تعبر عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ رئيس هيئة الحشد الشعبيّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).