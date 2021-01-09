"عوارض خفيفة".. زوجة ماكرون أصيبت بكورونا خلال عطلة الميلاد

2021/01/09 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بكورونا في 24 ديسمبر الماضي لكن بدون أن تظهر عليها عوارض قوية، قبل أن تأتي نتيجة فحصها سلبية بعد ستة أيام كما أعلن مكتبها اليوم السبت مؤكدا معلومات صحفية بهذا الشأن.

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