الكاظمي في عيد الشرطة: نعمل على أن تتولى الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية

2021/01/09 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن هناك محطات كبيرة لوزارة الداخلية، مبينا أن دور الحكومة هو أن تتولى الوزارة دورها في معالجة الحالات الاستثنائية.

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