2021/01/09 | 16:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امير الداغستاني- بغداد نفى رئيس نادي الكرخ ، الانباء التي تسربت من المكتب الاعلامي للنادي بتسمية المدرب ثائر احمد مدربا لكرة الكرخ.وقال شرار حيدر ، ننفي ما تداولته بعض وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي، تسمية ثائر احمد مدربا للفريق خلفا للراحل كريم سلمان”.وأضاف أن “احد كوادر مكتب النادي الاعلامي سرب الخبر الخاطئ الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نادي الكرخ شرار حيدر ينفي تسمية ثائر احمد مدربا لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الكرخ شرار حيدر ينفي تسمية ثائر احمد مدربا لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الكرخ شرار حيدر ينفي تسمية ثائر احمد مدربا لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).