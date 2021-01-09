الخارجية العراقية : فرض العقوبات الامريكية على الفياض قرار مستغرب ومرفوض

2021/01/09 | 16:04 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت (09 كانون الثاني 2021)، بياناً بشأن فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

وذكرت الوزارة في بيان أنها “تُعرِبُ عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكيّة بحقِّ فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبيّ”.

وأضاف البيان: “إذ نؤكِّدُ أنَّ القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة، نُشيرُ إلى أنَّ الوزارةَ ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك”.

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