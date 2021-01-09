2021/01/09 | 16:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يكشف: نعمل على أن تتولى الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن هناك محطات كبيرة لوزارة الداخلية، مبينا أن دور الحكومة هو أن تتولى الوزارة دورها في معالجة الحالات الاستثنائية.

وقال الكاظمي خلال احتفالية عيد الشرطة العراقية 99 وتخرج الدورة التأهيلية 27 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، والاستعراض لقطعات وزارة الداخلية بهذه المناسبة؛ "نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الشرطة العراقية البطلة، 99 عاما من العطاء والإنجازات والتضحيات، أحييكم أيها الأبطال في قواتنا الأمنية البطلة وفي كل مفاصل وزارة الداخلية في هذه المناسبة التي تمثل عنوان الدولة والمشروع الوطني".

واضاف أن "العراقيين يقدّرون عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات وزارة الداخلية، شهداء الداخلية هم شهداء العراق ورموزه، وسنقف كعراقيين كل يوم مقدّرين تلك التضحيات التي قادت الى حماية العراق وتحرير أرضه من براثن عصابات داعش الإرهابية".

واشار إلى أن "هناك محطات كبيرة في عمل الداخلية لا يتم أخذها بحجمها الحقيقي، الأمن المحلي ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وتأمين المناطق وتسهيل معاملات البطاقة الموحدة والجوازات وغيرها، كلها نشاطات كبيرة وجهود جبارة تؤتي ثمارها على الأرض".

وتابع "واثقون من شبابنا وأبنائنا وإخواننا في قطعات وزارة الداخلية بمختلف الصنوف والمهام، مؤكدا أن "دورنا هو تفعيل الجهود من أجل أن تعاد الأمور الى نصابها في العراق وتولي الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عصابات داعش الإرهابية".

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