عاجل: حمودي يعلق على ادراج الفياض بقائمة العقوبات الامريكية ويصفه بالـ”تصعيد الخطير”

2021/01/09 | 16:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم السبت، على قرار ادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بقائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الامريكية، واصفا القرار بالـ”تصعيد الخطير.وقال حمودي في بيان، تلقى “عراقي نيوز” نسخة منه، “نرفض وندين بشدة قرار الخزانة الامريكية بادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بقائمة العقوبات”.وأضاف “نعد ذلك انتهاكا سافرا لسيادة الدولة العراقية، فالحشد مؤسسة خاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، والسيد الفياض شخصية حكومية ووطنية مجاهدة”.وتابع حمودي ان “قرار الخزانة الامريكية هو امعان في عدوانية الإدارة الامريكية للحشد التي جسدتها باغتيال قادة النصر وقصف مقرات الحشد وقتل عشرات […]

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