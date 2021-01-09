الحلبوسي يبحث مع سفير دولة الفاتيكان الزيارة المرتقبة لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق

2021/01/09 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سفير دولة الفاتيكان ميتا ليسكوفار.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي أنه “في مستهل اللقاء، جدَّد رئيس البرلمان التهاني بمناسبة أعياد الميلاد، متمنيا أن يكون عام سلام وأمان ومحبة وتسامح وتعايش واستقرار”.

وأضاف ان “اللقاء ناقش الزيارة المرتقبة لقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق، وتهيئة مستلزمات نجاحها، حيث أكد السفير أن هذه الزيارة تمثل حدثاً تاريخياً مهماً ودعماً لجميع العراقيين وتعبيرا عن وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش، وهي رسالة سلام إلى العراق والمنطقة”.

وتابع “كما ناقش اللقاء ملف حماية وإعادة حقوق المسيحيين في العراق، حيث أكد سيادته دعمه لحل الملف، ووجوب الشروع بخطوات عملية جادة تبدأ بتقديم شكاوى من المعنيين إلى القضاء لإعادة الأملاك التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب على استعداد لتقديم كل ما يسهم في حسم هذا الملف ضمن اختصاصه وصلاحياته”.

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