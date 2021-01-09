فالح الفياض ذو الوجه الخالي من التعبير - أدهم الكربلائي

2021/01/09 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أدهم_الكربلائي قبل كل شيء أهنئ هذا التافه ذا الوجه عديم التعابير، إذ استطاع أن يصعد إلى أعلى قائمة أقبح رموز هذه الطبقة السياسية، بعدما كان شخصا مغمورا عام 2003، وحسب معلوماتي من مصدر موثوق، حتى قياديو حزب الدعوة كانوا فيما يعرف بالمقر العام في مطار المثنى الذي سرقه الحزب من أملاك الدولة، على رأسهم الأديب والمالكي لا يرتاحون لاهتمام إبراهيم الجعفري بهذا الشخص المشبوه دون بقية (رموز) الحزب، وهو الذي يقال إنه سجن ......





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