تحذير برلماني بشأن حصة اقليم كوردستان من موازنة 2021

2021/01/09 | 16:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، السبت، وجود توجه في بغداد للمطالبة بجميع النفط المنتج من حقول اقليم كوردستان وخاصة بعد ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وقال كوجر وفي تصريخ خاص لـ ان ار تي، اليوم (9 كانون الثاني 2021)، ان "الصراعات السياسية والدعاية الانتخابات تؤثر بصورة سلبية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".

واضاف، ان "على النواب الكرد القتال من اجل تطبيق مشروع قانون الموازنة بحذافيره".

واوضح، انه "بسبب ارتفاع اسعار النفط فإن هناك احتمالا بإن تطالب بغداد بجميع النفط المنتج من حقول اقليم كوردستان"، مؤكدا "على عدم وجود اي مادة في مشروع الموزانة لتسليم اموال الى اقليم كوردستان في حال عدم تسليمه النفط لشركة تسويق النفط سومو".

وبحسب مشروع موزانة عام 2021 فإن اقليم كوردستان ستتسلم 12.67% من مجموع واردات الموزانة الفعلية لعام 2021، بشرط قيام الاقليم بتسليم 250 الف برميل من النفط الى شركة تسويق النفط (سومو).

ا.ح

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